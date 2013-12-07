В Миндоходов уверяют, что бюджет-2014 примут в скором времени

Правительство намерено в скором времени направить государственный бюджет на 2014 год в Верховную Раду на утверждение. Об этом рассказал министр доходов и сборов Украины Александр Клименко во время Телемарафона «Открытая студия» в эфире Первого Национального канала.

«Мы сегодня нарабатываем те варианты, чтобы четко понимать картину 2014 года и те риски, которые могут возникнуть. И сегодня мы уже видим, как их можно избежать», - сказал Клименко.

По словам министра доходов и сборов, его ведомство уже подало Министерству финансов все расчеты, которые касаются налоговых и таможенных вопросов, в том числе и единого социального взноса. При этом Александр Клименко выразил уверенность, что бюджет Украины на 2014 год будет принят. «Я считаю, что правительство четко сформулирует их (риски – ред.) риски и в очень сжатые сроки отправит бюджет в Верховную Раду. И я надеюсь, что он будет принят».

Комментируя паузу, которую взяла Украине в вопросе подписания Соглашения с ЕС, Александр Клименко пояснил, что приостановка – это возможность более качественного диалога, направленного на защиту украинских предпринимателей. При этом он отметил, что это не означает прекращения работы в этом направлении.

«Например, мы сегодня общаемся с профильным комиссаром по таможенным и налоговым вопросам. У нас есть дорожная карта, где мы четко прописали вопросы налогового и таможенного блока, над которыми сегодня работаем», - рассказал он.

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Клименко также заявил, что украинская сторона на сегодняшний день работает над таким важным для бизнеса вопросом, как Уполномоченный экономический оператор. Он даст возможность отечественным предпринимателям экономить время и деньги, чтобы продвигать свои товары на европейских рынках.

В разговоре с ведущим, Александр Клименко подчеркнул, что ситуация, которая сложилась в Украине, в частности на столичном Майдане Независимости, не отразилось на работе его ведомства – оно сегодня обеспечивает стабильную работу в государстве.

«Все таможенные пункты пропуска работают, сервисные центры обслуживания налогоплательщиков работают. Они предоставляют административные услуги, предоставляют консультации», - рассказал он, добавив, что государственный бюджет сегодня имеет стабильные поступления.

В то же время, по словам министра доходов и сборов, призывы отдельных митингующих отказаться от уплаты налогов в пользу потребностей регионов являются бессмысленными и могут обострить нынешнюю ситуацию.

Кроме того, Александр Клименко выразил благодарность тем гражданам Украины, которые выполняют свой гражданский долг и платят налоги.