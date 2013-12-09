Тягнибок заявил о начале штурма "Беркутом" блок-постов митингующих

17:03, 09 декабря 2013
Политика
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Бойцы спецподразделений милиции начали оттеснять людей с блок-постов на улицах Грушевского, Лютеранской, Банковой и Шелковичной, заявил на брифинге лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок

Силовики на улице Шелковичная, фото Vladislav Synyahovskyy

Он отметил: “Идет полностью штурм по всем блок-постам”.

Лидеры трех политических сил – «Свободы» Олег Тягнибок, «Батькивщины» Арсений Яценюк и УДАРа Виталий Кличко прервали пресс-конференцию, заявив, что идут туда - к людям. На Майдане Незалежности остаются около десяти тысяч участников митинга.

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Как передает корреспондент УНИАН, оттесненные митингующие спустились по улице Грушевского к Европейской площади и остановились возле автобусов, которые преграждают путь на Майдан Незалежности.

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