Митингующие начали пикет Администрации Президента

Несколько сотен митингующих продолжают пикетировать Администрацию Президента возле улицы Банковой.

Как передает корреспондент УНИАН, правительственный квартал остается заблокированным автобусами с надписями “милиция”. Заблокированы милицией для пешеходного движения улицы Липская, Шелковичная, Садовая.

Митингующие установили палаточный городок в Крепостном переулке.

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Автобусами с надписями “милиция” также перекрыта улица Грушевского со стороны Верховной Рады, где проходит митинг Партии регионов в поддержку власти.

Также на перекрестке улицы Грушевского и Крепостного переулка собрались около тысячи сторонников евроинтеграции. Там стоит автомобиль с партийной символикой “Батькивщины” и выступают народные депутаты. В частности, народный депутат Николай Княжицкий проинформировал собравшихся о последних новостях Украины и мира, связанных с евромайданами.