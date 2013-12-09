Митингующие начали пикет Администрации Президента
Несколько сотен митингующих продолжают пикетировать Администрацию Президента возле улицы Банковой
Несколько сотен митингующих продолжают пикетировать Администрацию Президента возле улицы Банковой.
Как передает корреспондент УНИАН, правительственный квартал остается заблокированным автобусами с надписями “милиция”. Заблокированы милицией для пешеходного движения улицы Липская, Шелковичная, Садовая.
Митингующие установили палаточный городок в Крепостном переулке.
Читайте также: Около 3 тысяч человек продолжают митинговать на Майдане Независимости
Автобусами с надписями “милиция” также перекрыта улица Грушевского со стороны Верховной Рады, где проходит митинг Партии регионов в поддержку власти.
Также на перекрестке улицы Грушевского и Крепостного переулка собрались около тысячи сторонников евроинтеграции. Там стоит автомобиль с партийной символикой “Батькивщины” и выступают народные депутаты. В частности, народный депутат Николай Княжицкий проинформировал собравшихся о последних новостях Украины и мира, связанных с евромайданами.