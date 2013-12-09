Майдан требует от Януковича ответа на поставленные требования - Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом выступая в полночь со сцены на Майдане заявил лидер УДАРа Виталий Кличко, который вместе с младшим братом Владимиром пришел поддержать митингующих, которые продолжают оставаться на главной столичной площади.

"Мы должны наконец услышать от Виктора Януковича ответы на поставленные нами требования, в частности относительно отставки правительства Азарова", - сказал Кличко-старший, и обращаясь к митингующим поставил им риторический вопрос: "Если в стремлении к евроинтеграции выстояла Польша, Словакия, Чехия, то сможет ли выстоять Майдан и Украина, если понадобится не один день, не одна неделя?"

Майдан ответил утвердительным "Да!"

В свою очередь Владимир Кличко, обращаясь к митингующим отметил, что вскоре наступит то время, когда придет победа, поскольку стремление украинского увидели и услышали во всем мире.

Сейчас на Майдане Независимости находится около двух тысяч человек, не считая тех, которые находятся в палатках, в зданиях ФПУ, КГГА и Октябрьского дворца и около баррикад, которые выставлены на улицах административного квартала.

Со сцены Евромайдану продолжают выступать украинские коллективы.