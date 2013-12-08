Катеринчука избрали на должность революционного коменданта

«Мы сейчас на Народном вече. Все решения принимаются на Вече. И прошу вас, чтобы сейчас мы принятия решение, которое станет основой для контроля над городом Киевом. Нам нужен революционный комендант города Киева. И его надо сегодня избрать. Я готов взять на себя эту ответственность и попросил бы вас проголосовать за это», - об этом только что со сцены Евромайдана сказал народный депутат Украины, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук. В ответ участники Народного вече единогласно поддержали такое предложение, сообщает пресс-служба ЕПУ.

«Революция побеждает только тогда, когда она побеждает в столице и мы с этого дня должны контролировать в Киеве каждую улицу, каждый двор, каждый уголок Киева. Я обращаюсь к киевлянам - уважаемые, без вас ничего не будет. Мы благодарим вас за то, что вы сегодня здесь, на Майдане, вместе с другими участниками, которые приехали со всей Украины. Но это должно быть не только в субботу и воскресенье. Это должно быть завтра и послезавтра. Должна быть полная мобилизация. Мы должны установить полный контроль над городом Киевом. Мы должны поставить блокпосты на всех въездах в Киев. Мы должны контролировать передвижение вооруженных формирований и милиции. Они должны спрашивать у вас разрешения о том могут ли они куда-то ехать или нет», - сказал народный депутат.

«Поэтому я обращаюсь к вам, киевлянам. Мы должны с вами сказать снова «Донецких вон из Киева!", Не дончан, а именно «донецких». Но сейчас мы должны с вами начать важное дело. Каждый день мы должны формировать отряды, ради безопасности каждого, кто есть в Киеве и на Евромайдане. И завтра мы выбросим Попова из кабинета, потому что он не выполняет свои обязанности», - заявил Николай Катеринчук.

«Никаких «йолок» нам на крови наших детей не нужно. Мы отпразднуем и Новый год и Рождество так, как мы захотим», - добавил он.