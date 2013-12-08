Оппозиция больше не требует отставки правительства - экс-президент Европарламента

Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на экс-президента Европейского парламента Ежи Бузека, который вчера в Киеве встречался с украинскими оппозиционерами.

Он отметил, что украинская оппозиция готова к компромиссу с властью и не имеет "далеко идущих требований".

"Уже не требуют смены правительства, лишь частичного изменения его состава. Есть два базовых требования: наказание виновных в событиях на прошлой неделе и выпустить всех заключенных", - сказал Бузек, который представляет "Европейскую народную партию" (ENP) и польскую партию власти "Гражданская платформа" (РО).

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Бузек назвал эти требования базовыми для начала переговоров украинской оппозиции с представителями власти, заявив о готовности оппозиционеров пойти на компромисс, который позволил бы Украине выйти из нынешнего кризиса.

Как сообщал УНИАН, в Киеве и в других регионах Украины с 21 ноября продолжаются акции сторонников евроинтеграции, возмущенных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали Евромайдан в центре Киева. Эта силовая акция вызвала большой общественный резонанс. 1 декабря в столице прошел митинг, в котором приняли участие до полумиллиона людей.

Акции протеста продолжаются.

Оппозиция выдвинула власти ряд требований: наказать виновных в избиении граждан 30 ноября и 1 декабря, возбудить уголовное дело против министра внутренних дел Виталия Захарченко, отставка правительства Николая Азарова, проведение досрочных парламентских и президентских выборов и освобождение всех политических заключенных.

Вчера, 7 декабря, председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк в который раз подчеркнул неизменность требований Евромайдана: отставка правительства, освобождение министра внутренних дел, досрочные выборы и т.д.