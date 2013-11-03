Саакашвили на прощание помиловал осужденного министра

Бывшего министра осудили на три года и девять месяцев по делу о жестоком обращении с заключенными при подавлении тюремного бунта, передает агентство Новости-Грузия.

Бывший руководитель департамента по исполнению наказаний, экс-министр обороны и экс-глава МВД Грузии Бачо Ахалая был арестован год назад, через месяц после парламентских выборов, в результате которых в стране произошла смена правящей политической силы - выборы выиграла коалиция "Грузинская мечта", которая сформировала правительство.

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Из четырех дел, по которым в качестве обвиняемого проходит Ахалая, он был оправдан решением Тбилисского горсуда по делу об организации бесчеловечного обращения со спецназовцами и по делу об издевательстве над военнослужащими. На данный момент он признан виновным в бесчеловечном обращении с заключенными по делу о тюремном бунте 2006 года и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы и штрафу в размере 4 тысяч лари (около 2,4 тысячи долларов). Ахалая был осужден по этому делу, в частности, на основании показаний нескольких "воров в законе", которые были допрошены судом в качестве пострадавших. В производстве находится еще одно дело - о злоупотреблении служебными полномочиями со стороны Ахалая в связи с резонансным убийством сотрудника "Объединенного банка Грузии"Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Ахалая обвиняется в смягчении тюремного режима осужденным за убийство Гиргвлиани. По этому делу в конце октября суд избрал в отношении Ахалая в качестве меры пресечения предварительное заключение.

"Мой долг - подписать акт о помиловании после производства такого постыдного дела и приговора. Подписать не потому, что дело касается Бачо Ахалая, тем более, что в результате манипуляций прокуратуры он все равно не будет освобожден, а чтобы не допустить прецедент, чтобы "воры в законе"судили и сажали в тюрьму того, кто проводил государственную политику против мафии в тюрьмах", - говорится в заявлении Саакашвили, распространенном в воскресенье.

Адвокат Ахалая Георгий Ониани сообщил журналистам, что акт о помиловании будет подписан президентом вечером в воскресенье или в понедельник утром. В то же время он пояснил, что, несмотря на акт о помиловании, Ахалая останется в предварительном заключении, которое суд избрал по еще одному делу.

Президентские полномочия Саакашвили истекают 17 ноября, в день инаугурации нового президента - им по итогам выборов стал Георгий Маргвелашвили, кандидат от коалиции "Грузинская мечта".