Рыбак в Раде проводит совещание с регионалами

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак проводит совещание с присутствующими в сессионном зале народными депутатами от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер вместе с депутатами находятся на рабочих местах «регионалов». Читайте также: Оппозиция продолжает блокировать Раду В совещании также принимает участие лидер фракции ПР Александр Ефремов.

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