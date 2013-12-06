Рыбак в Раде проводит совещание с регионалами

10:25, 06 декабря 2013
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак проводит совещание с присутствующими в сессионном зале народными депутатами от Партии регионов.

Рыбак в сессионном зале проводит совещание

Как передает корреспондент УНИАН, спикер вместе с депутатами находятся на рабочих местах «регионалов».

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В совещании также принимает участие лидер фракции ПР Александр Ефремов.

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