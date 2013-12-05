Ефремов не видит смысла в пленарных заседаниях Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов относительно завтрашней работы парламента.

“Всем понятно, что в формате, когда сегодня нет договоренностей даже за “круглым столом” встретиться, какое-то заседание в парламенте просто не имеет смысла. Поэтому депутаты завтра могут собраться, открыть или не открывать заседания парламента”, - сказал депутат.

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Ефремов отметил, что в условиях, когда нет договоренностей, говорить о работе парламента очень сложно.

“Я очень хотел бы, чтобы мы все же последнюю пленарную неделю перед Новым годом завершили в работающем парламенте”, - сказал депутат и отметил, что не видит шагов навстречу от оппозиции.