В парламент прибыл Томбинский
10:05, 06 декабря 2013Политика
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В Верховную Раду прибыл председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский.
Томбинский хочет выяснить планы оппозиции и и власти
Как передает корреспондент УНИАН, он прошел по кулуарам в сторону кабинетов руководства парламента.
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На вопрос журналистов о цели его визита Томбинский отметил, что прибыл в ВР выяснить планы оппозиции, лидеров фракций и спикера парламента по поводу нынешней ситуации в Украине.
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