В парламент прибыл Томбинский

Как передает корреспондент УНИАН, он прошел по кулуарам в сторону кабинетов руководства парламента.

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На вопрос журналистов о цели его визита Томбинский отметил, что прибыл в ВР выяснить планы оппозиции, лидеров фракций и спикера парламента по поводу нынешней ситуации в Украине.