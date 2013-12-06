В парламент прибыл Томбинский

10:05, 06 декабря 2013
Политика
1936 0

В Верховную Раду прибыл председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский.

Томбинский прибыл, чтобы выяснить планы оппозиции и и власти

Как передает корреспондент УНИАН, он прошел по кулуарам в сторону кабинетов руководства парламента.

По теме: Дипломаты ЕС и США призвали избежать обострения ситуации в Украине - Томбинский

На вопрос журналистов о цели его визита Томбинский отметил, что прибыл в ВР выяснить планы оппозиции, лидеров фракций и спикера парламента по поводу нынешней ситуации в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter