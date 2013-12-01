Дипломаты ЕС и США призвали избежать обострения ситуации в Украине - Томбинский

Об этом говорится в заявлении главы Представительства ЕС Яна Томбинского, распространенного в социальных сетях.

”По нашей просьбе мы - послы Европейского Союза и Соединенных Штатов в Украине, встретились с министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко и министров иностранных дел Леонидом Кожарой. Мы выразили нашу глубокую обеспокоенность событиями, которые имели место на Майдане Незалежности в Киеве, и в том числе чрезмерным применением силы против мирных демонстрантов, которые использовали свое право на мирное собрание”, - говорится в заявлении.

Томбинский призвал к открытому и всеобъемлющему расследованию для установления фактов и определения ответственности. ”… Мы выражаем нашу надежду на то, что все ответственные за акты насилия, в том числе против мирных протестующих, будут преданы правосудию”, - отмечается в заявлении. ”Накануне демонстраций 1 декабря мы призвали Министерство внутренних дел приложить усилия, чтобы избежать заострения ситуации, не допустить применения силы и эффективно отстоять безопасность и свободу мирного собрания всех граждан”.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, чего требовали тысячи украинцев, которые вышли 21 ноября на Евромайданы по всей стране. 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

Возмущенные расправой над Евромайданом, сегодня на улицы городов вышли сотни тысяч граждан. В частности, в Киеве, по разным оценкам, в Народном вече приняли участие от 300 до 500 тысяч человек.

В то же время под АП неизвестные спровоцировали столкновения с милицией. При этом так называемые «титушки» не реагировали на призывы представителей оппозиции прекратить противостояние.