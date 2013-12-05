Прокурор Киева поручил провести дополнительное медобследование задержанных за беспорядки возле АП
Прокурор города Киева Николай Бескишкий поручил провести дополнительное медицинское обследование подозреваемых в массовых беспорядках, по которым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, работники столичной прокуратуры сегодня выехали в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи, где содержатся 6 подозреваемых, для личного общения с ними.
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«По результатам прокурорской проверки качества предоставления необходимой медицинской помощи подозреваемым лицам, находящимся под стражей в Киевском СИЗО, одного из арестантов временно госпитализировали в специализированное медучреждение для дополнительного осмотра», - отметили в прокуратуре.
В сообщении подчеркивается, что по предварительным выводам врачей, состояние здоровья этого подозреваемого «стабильное, никаких угроз его здоровью нет».
Сейчас проверка продолжается, ее проведение находится на личном контроле прокурора Киева.