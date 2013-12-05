Прокурор Киева поручил провести дополнительное медобследование задержанных за беспорядки возле АП

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, работники столичной прокуратуры сегодня выехали в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи, где содержатся 6 подозреваемых, для личного общения с ними.

По теме: Одного из избитых «Беркутом» ребят перевели из СИЗО в больницу

«По результатам прокурорской проверки качества предоставления необходимой медицинской помощи подозреваемым лицам, находящимся под стражей в Киевском СИЗО, одного из арестантов временно госпитализировали в специализированное медучреждение для дополнительного осмотра», - отметили в прокуратуре.

В сообщении подчеркивается, что по предварительным выводам врачей, состояние здоровья этого подозреваемого «стабильное, никаких угроз его здоровью нет».

Сейчас проверка продолжается, ее проведение находится на личном контроле прокурора Киева.