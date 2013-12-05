В драках с «Беркутом» участвовали представители «Братства», «Свободы» и «Динамо-Ультрас» (обновлено)

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

«Они несли охранные функции на Майдане. На своих форумах в интернете ультраправые не скрывают, что это они устроили драку с «Беркутом», - сказал он.

«С 1 декабря вопрос евроинтеграции вообще не слышан на майданах. Звучат лишь политические призывы – отставка правительства, смена власти», - сказал Захарченко.По словам министра, «захват админзданий в любой стране считается преступлением, и Украина не является исключением, «Захваты участниками акций помещений Киевской горадминистрации, Дома профсоюзов, призывы к штурму Администрации президента Украины и других правительственных зданий – это нарушения действующего законодательства и влечет за собой уголовную ответственность, - подчеркнул он.

Министр напомнил, что во время штурма Администрации Президента на солдат из внутренних войск наезжали трактором, били цепями, камнями, молотками, бросали бутылки с зажигательной смесью. «Всего имеем 156 пострадавших правоохранителей, 126 из них госпитализированы, 4 – в тяжелом состоянии», - сказал он. По словам В.Захарченко, «ситуации с нарушением закона будут внимательно изучаться, при этом «работники милиции, которые превысили свои полномочия, после проверки будут наказаны», а «решения по организаторам и участникам примет суд». Захарченко обратил внимание на то, что в выступлениях политиков появляются призывы о составлении списков «врагов Евромайдана», что не исключает возможности протии в них и их родственников угроз. «Подобные угрозы уже есть самостоятельным составом преступления», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, которые требуют евроинтеграции Украины. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране усилились. Сотни тысяч возмущенных граждан 1 декабря вышли на улицы столицы и других городов. 1 декабря в Украине прошла самая массовая в истории акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона граждан.

Однако 1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя весьма агрессивно. Журналисты, которые были на месте происшествия, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском языке, а общались между собой на русском. Они бросали в спецназовцев разные предметы, в частности, камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодчики демонстрировали хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знание тактики их поведения.