Оппозиция заблокировала трибуну Верховной Рады
10:09, 05 декабря 2013Политика
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Представители оппозиции заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины
После провала отставки правительства Рада не работает
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там находится около 30 народных депутатов.
В частности, за трибуной стоят депутаты от "Батькивщины" Сергей Соболев и Виталий Ярема.
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В президиуме находится депутат от "Батькивщины" Владимир Яворивский.
Рабочее место председателя парламента Владимира Рыбака депутаты покрыли Государственным флагом Украины.
В то же время в сессионном зале находятся представители всех фракций. Однако всего их пока не более 100.
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