Оппозиция заблокировала трибуну Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там находится около 30 народных депутатов.

В частности, за трибуной стоят депутаты от "Батькивщины" Сергей Соболев и Виталий Ярема.

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В президиуме находится депутат от "Батькивщины" Владимир Яворивский.

Рабочее место председателя парламента Владимира Рыбака депутаты покрыли Государственным флагом Украины.

В то же время в сессионном зале находятся представители всех фракций. Однако всего их пока не более 100.