Исполнительная служба завтра будет освобождать захваченные админздания в центре Киева

Завтра утром представители Государственной исполнительной службы Украины прибудут к зданиям Киевской городской государственной администрации и Кабинета министров для оглашения решения суда об освобождении захваченных пикетчиками административных помещений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственной исполнительной службы.

В сообщении отмечается, что « 5 декабря 2013 в 10:00 у центрального входа здания правительства и в 11:00 возле здания КГГА начнется выполнение решений суда о запрете каким-либо лицам совершать действия по блокированию правительства и КГГА».