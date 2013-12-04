Исполнительная служба завтра будет освобождать захваченные админздания в центре Киева
21:27, 04 декабря 2013Политика
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Согласно решению суда, митингующие должны покинуть КГГА и перестать блокировать Кабмин.
Завтра утром представители Государственной исполнительной службы Украины прибудут к зданиям Киевской городской государственной администрации и Кабинета министров для оглашения решения суда об освобождении захваченных пикетчиками административных помещений.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственной исполнительной службы.
В сообщении отмечается, что « 5 декабря 2013 в 10:00 у центрального входа здания правительства и в 11:00 возле здания КГГА начнется выполнение решений суда о запрете каким-либо лицам совершать действия по блокированию правительства и КГГА».
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