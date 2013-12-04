В Одессе проходит митинг в поддержку Евромайдана

В руках у людей плакаты: «В отставку Януковича!», «Свобода или смерть», «Одесса – Европа!», «Новый год без Януковича» и т. д.

Перед протестантами выступили три активиста «Евромайдан-Одессе», которые приехали из Киева, где принимали участие в мирных акциях протеста. Они прибыли в Одессу за теплыми вещами и сегодня пришли на бульвар, чтобы рассказать собравшимся о событиях в столице «из первых уст».

Все, кто хочет высказаться, могут это сделать у микрофона - они по очереди высказываются против кровавой расправы над мирными демонстрантами.

Партийной символики у пришедших нет. Активисты «Евромайдан-Одесса» раздают участникам акции и прохожим специальные самоклеющиеся листовки с призывом отправить президента Виктора Януковича в отставку.

Несколько девушек всем желающим наливают из термосов горячий чай и угощают печеньем.