Керри: надеемся, что украинское правительство услышит голос народа

Об этом заявил Государственный секретарь США Джон Керри, который начал внеплановую пресс-конференцию в Брюсселе, где проходит заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО с комментария относительно ситуации в Украине, пишет Украинская правда.

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"Мощная поддержка европейской интеграции в городах Украины была достаточно неожиданной. Люди ясно выразили свои глубокие убеждения. Мы надеемся, что украинское правительство услышит голос народа, который хочет свободы и новых возможностей", - отметил он.

"Вместе мы призываем все стороны вести переговоры мирно. Насилию не место в современном европейском государстве. Работать вместе, чтобы вернуть Украину на путь европейской интеграции - вот та цель, в которой сегодня в Украине все должны быть заинтересованы. Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее", - заявил Джон Керри.

Госсекретарь, комментируя общественное противостояние в Украине, также добавил: "Мистер Янукович, очевидно, принял личное решение (во время саммита в Вильнюсе - ред.), с которым не согласился народ".

Поэтому, по его словам, США рекомендовали Европе оставлять двери для Украины открытыми.

Во вторник, во время заседания министры иностранных дел стран-членов НАТО приняли заявление, в котором выразили свою обеспокоенность ситуацией в Украине, осудили насилие против мирных демонстрантов и призвали все стороны конфликта мирно урегулировать ситуацию.