Суд арестовал ребят, которым инкриминируют нападение на АП

Суд арестовал на 2 месяца одного из возможных участников драки под администрацией президента Ярослава Притуленко.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнап в эфире Общественного ТВ, во время включения из суда.

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Он уточнил, что такое решение приняла судья Шевченковского райсуда Валентина Малиновская.

Журналист сообщил, что во время суда обвинения аргументировал такую меру пресечения на время следствия тем, что у Притуленко, который является безработным и имел госзащитника, был обнаружен нож и подрывпакет, он при задержании наносил побои правоохранителям.

"Они в составе группы из 300-500 человек, действуя совместно, нанесли повреждения 70 милиционерам", - процитировал Гнап постановление суда.

Обвинение со стороны прокуратуры основывалось на показаниях сотрудников правоохранительных органов, которые пострадали во время столкновений. Фамилии свидетелей не разглашаются, в суде их не было.

Гнап сообщил, что сейчас ни прокуратура, ни милиция не сообщает список лиц, которых во вторник судят.

Журналист озвучил имеющийся у него перечень: Остащенко Александр, Притуленко Е.С., Превир Егор, Гарагуц В.В., Черепко Г.А., Можненко С.Н. и Загоровка Владислав.

В суде находятся депутаты от оппозиции, которые готовы взять этих ребят на поруки.

Гнап уточнил, что ранее 2 месяца ареста суд дал Александру Солоненко, задержанному под памятником Ленина. Это решение приняла судья Валентина Малиновская.

По состоянию на 18:20 задержанному Черевко Г. суд также дал 2 месяца.

По состоянию на 20:05 суд арестовал еще 3 ребят - Юрия Болотова, Черепкова и еще одного юношу, фамилия которого не известна.

Ранее милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств относительно событий, связанных с захватами админзданий, другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы.

В рамках расследований этих производств задержаны 9 человек.

По инцидентам с КГГА производства открыты по ст. 341 УК (захват государственных или общественных зданий), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении правоохранителей), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 342 (сопротивление представителям власти, правоохранительным органам), по ул. Банковой - ст. 294, 345, 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 342, по Дому профсоюзов - ст. 341, 194.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Незалежности. Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, нашли убежище в Михайловском соборе на территории монастыря, который продолжительное время был окружен бойцами спецподразделения.

Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане. Вечером 30 ноября на Михайловской площади, по разным данным, находились от 20 до 40 тысяч граждан.

В воскресенье, 1 декабря, декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Однако провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей.

При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

В понедельник, 2 декабря, акции протеста продолжились.