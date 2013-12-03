МОН опровергает заявление "Батькивщины" о подготовке "титушек"

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со средствами массовой информации МОН, «с самого утра в помещении МОН, в частности, в зале коллегии проводятся текущие рабочие совещания, среди которых – Всеукраинское совещание по вопросам развития профессионально-технического образования, участниками которого является около 100 человек».

«Кроме того, в Министерстве образования и науки действует пропускная система для работников центрального аппарата, а все посетители регистрируются в Журнале регистрации посетителей МОН», - добавили в Минобразования.

В министерстве отметили, что просят «считать информацию народных депутатов из фракции «Батькивщина» провокацией, направленной на дискредитацию Министерства образования и науки как центрального органа исполнительной власти».

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба ВО “Батькивщина” распространила сообщение о том, что народные депутаты из фракции "Батькивщина" получили информацию из «достоверных источников» в Минобразования о подготовке отряда провокаторов, которых засылают в ряды студентов, принимающих участие в Евромайдане.

«Сегодня утром в зале коллегии Минобразования прошел инструктаж более ста молодчиков характерной внешности, которых накормили, надели евроленты и раздали написанные инструкции с легендой о том, что они студенты разных вузов.

В эти минуты студентов-оборотней везут на Евромайдан, где они смешаются с протестующими студентами с целью организации провокаций», - сказано в сообщении пресс-службе партии.