МВД купило газовых гранат и бронежилетов на 6 миллионов

Об этом сообщает сайт «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Приобретено 950 бронежилетов 2-го класса защиты по 2484 грн/шт. и такое же количество шлемов для защиты от пуль 1а класса защиты по 2499 грн/шт. Бронежилеты на основе баллистического полиэтилена должны защищать от пуль со стальным сердечником в стальной оболочке калибра 9 мм и 7,62 мм

Для принудительной остановки автотранспорта МВД приобрело 6730 патронов 12-го калибра по 42 грн за штуку.

Также милиция приобрела 189 газовых гранат 12-го калибра для помпового ружья «Форт-500» по 189 грн/шт. и 1900 устройств мгновенного распыления аэрозоля взрывного действия по 324 грн/шт.

В то же время «Наші гроші» отмечают, что на прошлой неделе вместе началом Майдана в Киеве из свободной продаже исчезли газовые баллончики. Неофициально продавцы объяснили это просьбой МВД пока не продавать этот товар.