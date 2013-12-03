В ПР предлагают создать следственную комиссию по разгону Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко в комментарии журналистам.

В этой комиссии, отметил он, должны быть как представители большинства, так и оппозиции.

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“И на основании заключения этой комиссии уже принимать решение относительно оценки тех действий, которые произошли”, - сказал Мирошниченко.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4-х часов утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, выложенных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.