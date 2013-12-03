Рыбак уверяет, что посторонних людей в Раде нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента после соответствующего заявления лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка.

В частности, спикер прервал заседание и начал выяснять ситуацию. Впоследствии Рыбак заявил: “Не поддавайтесь на провокацию. В зале Верховной Рады никого нет”.

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При этом он добавил: “А там давайте разбираться будем”.

Рыбак подчеркнул, что “я никаких команд не давал и не дам никогда, запомните это”.

Как сообщал УНИАН, Яценюк заявил, что «регионалы» завели в Верховную Раду 200 молодчиков, которые будут совершать провокации, и они находятся возле сессионного зала.

“Только что фракция ПР завела уже в Верховную Раду Украины 200 “титушек”, - подчеркнул Яценюк.

Обращаясь к Рыбаку, Яценюк призвал: “Дайте команду этих бандитов, которых вы нанимаете на митинги, вывести из Верховной Рады, а то сюда зайдет народ Украины”.