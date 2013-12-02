Митингующие заняли бывший Октябрьский дворец (фото)
Митингующие устроили еще один пункт обогрева в Международном центре культуры и искусств (Октябрьском дворце) в центре Киева.
Об этом сообщил один из координаторов акции протеста, депутат "Батькивщины" Андрей Парубий, пишет Украинская правда.
По его словам, около 150 пикетчиков около 22:00 в понедельник вошли в здание бывшего Октябрьского дворца.
"Персонал и охрана не препятствовали и отнеслись с пониманием к просьбе общественности о ночлеге и обогреве", - сказал Парубий.
Сейчас, по словам депутата, пикетчики устраиваются в помещении для того, чтобы переночевать.
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Как известно, 30 ноября, около 4 утра, "Беркут" силой разогнал Майдан Независимости от митингующих, выступающих против неподписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. За медицинской помощью обратилось 35 человек. 7 из них госпитализированы.
Днем 30 ноября тысячи украинского самоорганизовались и вышли на Михайловскую площадь, чтобы выразить свой протест против силового разгона мирного митинга.
1 декабря в Киеве состоялось Вече, организованное оппозицией, на которое вышло несколько тысяч человек.
Позже протестующие заняли часть здания Киевской горадминистрации и Дом профсоюзов.
В тот же день на улице Банковой возле администрации президента произошла стычка между силовиками и митингующими.