Митингующие заняли бывший Октябрьский дворец (фото)

Об этом сообщил один из координаторов акции протеста, депутат "Батькивщины" Андрей Парубий, пишет Украинская правда.

По его словам, около 150 пикетчиков около 22:00 в понедельник вошли в здание бывшего Октябрьского дворца.

"Персонал и охрана не препятствовали и отнеслись с пониманием к просьбе общественности о ночлеге и обогреве", - сказал Парубий.

Сейчас, по словам депутата, пикетчики устраиваются в помещении для того, чтобы переночевать.

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Как известно, 30 ноября, около 4 утра, "Беркут" силой разогнал Майдан Независимости от митингующих, выступающих против неподписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. За медицинской помощью обратилось 35 человек. 7 из них госпитализированы.

Днем 30 ноября тысячи украинского самоорганизовались и вышли на Михайловскую площадь, чтобы выразить свой протест против силового разгона мирного митинга.

1 декабря в Киеве состоялось Вече, организованное оппозицией, на которое вышло несколько тысяч человек.

Позже протестующие заняли часть здания Киевской горадминистрации и Дом профсоюзов.

В тот же день на улице Банковой возле администрации президента произошла стычка между силовиками и митингующими.