В Кабмине обещают, что Украина усилит защиту прав инвесторов

Возглавит работу комиссии первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. Об этом сообщает правительственная пресс-служба, ссылаясь на соответствующее постановление Кабинета Министров.

«Данным документом осуществлено переформатирование состава комиссии. Возглавил ее первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. Кроме того, значительно повышен общий статус комиссии. Теперь к ее управлению привлечены первые лица министерств и ведомств, а не их заместители, как это было ранее. Указанные действия будут способствовать более оперативной и эффективной деятельности этого органа», — говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров.

Первый вице-премьер Сергей Арбузов пообещал активизировать работу по защите прав инвесторов и борьбе с рейдерством, а также поручил в кратчайшие сроки разработать программу борьбы с незаконными поглощениями и захватами предприятий.

«Принятие документа, который обобщит законодательные нормы и практику борьбы с этим явлением, поможет в кратчайшие сроки не только выявлять и обезвреживать рейдерские проявления, но и будет содействовать возврату захваченных ранее объектов настоящим собственникам. Особое внимание в документе будет уделено вопросу защиты от незаконных посягательств на собственность и права инвесторов», — заявил Арбузов. Для осуществления более эффективной работы комиссии и обеспечения надлежащего общественного контроля к реализации программы, которую разработает комиссия, будут привлечены объединения предпринимателей.

Первое заседание комиссии после длительного перерыва в ее работе, как пообещал первый вице-премьер, будет назначено на ближайшее время.