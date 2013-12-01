Власть Украины "серьезно" рассматривает возможность введения чрезвычайного положения - Квасневский

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом в эфире польского телеканала TVN24 вечером 1 декабря заявил участник мониторинговой миссии Европарламента и экс-президент Польши Александр Квасневский.

"То, что происходит в Украине, с одной стороны поражает. Огромная поддержка идеи евроинтеграции, которую, по-видимому, нигде в Европе нельзя организовать. С другой стороны, очень решительная позиция оппозиции, которая очень высоко поставила планку. И имеем тоже Президента, который молчит и, скорее всего, думает, какие инструменты использовать", - сказал он.

Квасневский назвал наихудшим из возможных сценариев, который сейчас может иметь место в Украине, использование украинской милицией в столкновениях с демонстрантами оружия.

"Если бы этот наихудший сценарий имел место, то будем в другой ситуации. Не можем в таком случае оставить украинское общество, мы должны оказать помощь студентам, неправительственным организациям, обеспечить облегчение визового режима и так далее", - сказал он.

Квасневский также объяснил, почему он та Пэт Кокс, который вместе с ним входит в специальную миссию Европарламента в Украине, не приехали в Киев.

"Мы принимаем участие в переговорах. Не можем появляться на событиях, организованных одной из сторон, потому что тогда закрываем себе дорогу для разговоров с другой", - отметил он.

"Не должен доказывать украинцам, что я вместе с ними, потому что они это знают", - прибавил Квасневский.