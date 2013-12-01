Власть рассматривает два сценария развития событий на Майдане - Тягнибок

Об этом сегодня на брифинге сообщил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Насколько нам известно, на сегодняшний день власть рассматривает два сценария. Первый – это объявить о роспуске правительства, чтобы пойти на переговоры с митингующими.

Второй - через своих кремлевских эмиссаров настаивают на силовом сценарии», - отметил Тягнибок и добавил, что «мы будем стоять, отбиваться и настаивать на наших требованиях».