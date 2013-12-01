Милиция заблокировала дорогу под Межигорьем (фото)
18:28, 01 декабря 2013Политика
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Милиция перекрила дорогу на «Межигорье», где находится резиденция президента Виктора Януковича.
фото с Фейсбук-страницы Виталия Уманца
Колонну активистов, которые поехали на «Межигорье», заблокировала милиция. Об этом на на своей странице в Фейсбук написал активист Виталий Уманец.
"Едем сейчас колонной из 70 автомобилей на Межигорье!" - написал он.
"Сейчас уже у Межигорья! 4 автобуса "Беркута" перекрыли дорогу, идут переговоры с милицией. Милиция перекрыла нам дорогу на Межигорье. Переговоры продолжаются"- написал он.
фото с Фейсбук-страницы Виталия Уманца
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