Милиция заблокировала дорогу под Межигорьем (фото)

Колонну активистов, которые поехали на «Межигорье», заблокировала милиция. Об этом на на своей странице в Фейсбук написал активист Виталий Уманец.

"Едем сейчас колонной из 70 автомобилей на Межигорье!" - написал он.

"Сейчас уже у Межигорья! 4 автобуса "Беркута" перекрыли дорогу, идут переговоры с милицией. Милиция перекрыла нам дорогу на Межигорье. Переговоры продолжаются"- написал он.