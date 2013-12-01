Во время акций протеста в Киеве пострадали 15 работников милиции, 8 - госпитализированы

«На данное время пострадали уже 15 работников милиции, восемь из них доставлены в лечебное учреждение», - сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Напомним, после жестокого разгона Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября, сегодня в столице и по всей стране сотни тысяч граждан вышли на акции гражданского протеста.

Однако, сегодня около 14.00 неизвестные провокаторы начали штурм АП. Народный депутат Петр Порошенко на Банковой призвал участников акции мирно разрешить ситуацию, однако его призывы так и не были услышаны протестующими. Порошенко силой сняли с экскаватора, на котором митингующие двигались в к подразделениям «Беркута». Однако после этого был применен газ и митингующие стали отходить от здания АП и стражей порядка.

Позже спецназ начал массово применять шумовые гранаты и слезоточивый газ, когда в их сторону начал двигаться бульдозер, на котором находились порядка десятка молодых людей.

После взрывов гранат силовикам удалось остановить бульдозер, а радикально настроенные митингующие отступили.

Однако они ведут себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые находятся на месте события, отмечают, что провокаторы лозунги выкрикивают по-украински, а разговаривают между собой на русском языке.

Они продолжают бросать в спецназ разные предметы, включая булыжник и «коктейли Молотова».

Кроме того, молодчики показывают, что они хорошо владеют навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.