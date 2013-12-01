Сотни беркутовцев в полном снаряжении пришли к Кабмину

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сотни бойцов в полном снаряжении, в шлемах, бронежилетах, с резиновыми дубинками, многосотенными колоннами прибежали из Мариинского парка и расположились на внутреннем дворе Дома правительства.

В парке стоят десятки автобусов с работниками милиции.

Транспортное движение на улице Грушевского заблокировано автомобилями протестующих с флагами Украины и Европейского Союза. Также между этими автомобилями начинают собираться люди, которые протестуют против действий властей.

От центрального входа до Кабинета министров выстроились сотрудники милиции, они стоят за металлическим ограждением, за их спинами находится 5 автобусов МВД.

В настоящее время ситуация возле Дома правительства спокойная.