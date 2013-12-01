Начальник киевской милиции заявил об отставке
После событий в ночь на 30 ноября на Майдане Незалежности начальник столичной милиции Валерий Коряк заявил об отставке, но его временно отстранили от исполнения служебных обязанностей до получения результатов служебной проверки действий сотрудников милиции при разгоне Евромайдана
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Коряк сделал сегодня на заседании коллегии МВД с участием министра внутренних дел Виталия Захарченко по поводу событий на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября.
“Я хотел бы обратиться к вам, господин министр, о рассмотрении моего ходатайства об отставке”, - сказал Коряк.
В свою очередь в конце заседания Захарченко отметил: “Я считаю, что до конца, пока не проведено всестороннее расследование, мы вас отстраним от исполнения обязанностей. Решение об отставке примем после проведения расследования”.
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На время отстранения Коряка от исполнения обязанностей начальника киевской милиции исполняющим обязанности руководителя столичной милиции назначен начальник ГУ МВД Украины в Киевской области Валерий Мазан.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, в отношении них составлены админпротоколы, которые суд будет рассматривать 2 декабря, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Среди потерпевших – двое граждан Польши.
Это вызвало возмущение граждан и собрало чрезвычайно массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.
Также разгон мирных демонстрантов осудили США, Евросоюз и ряд государств европейского объединения, среди которых Польша, которая является самым большим сторонником европейской интеграции Украины.