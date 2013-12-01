Начальник киевской милиции заявил об отставке

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Коряк сделал сегодня на заседании коллегии МВД с участием министра внутренних дел Виталия Захарченко по поводу событий на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября.

“Я хотел бы обратиться к вам, господин министр, о рассмотрении моего ходатайства об отставке”, - сказал Коряк.

В свою очередь в конце заседания Захарченко отметил: “Я считаю, что до конца, пока не проведено всестороннее расследование, мы вас отстраним от исполнения обязанностей. Решение об отставке примем после проведения расследования”.

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На время отстранения Коряка от исполнения обязанностей начальника киевской милиции исполняющим обязанности руководителя столичной милиции назначен начальник ГУ МВД Украины в Киевской области Валерий Мазан.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, в отношении них составлены админпротоколы, которые суд будет рассматривать 2 декабря, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Среди потерпевших – двое граждан Польши.

Это вызвало возмущение граждан и собрало чрезвычайно массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

Также разгон мирных демонстрантов осудили США, Евросоюз и ряд государств европейского объединения, среди которых Польша, которая является самым большим сторонником европейской интеграции Украины.