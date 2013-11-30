Арбузов считает, что людям пока рано «искать правду» на Майдане

Об этом он сказал в своем заявлении, показанном в эфире выпуска новостей на телеканале «1+1».

Арбузов отметил, что необходимо провести расследование с использованием фото- и видеоматериалов.

Если будут выявлены виновные, то они, подчеркнул Арбузов, будут наказаны.

«Если будут какие-то провинности, то люди будут наказаны. Это однозначно. Нужно успокоиться, подождать, разобраться и потом будет понятно, что произошло. Ничего не произошло, чего нельзя было бы вернуть. Я не считаю, что сегодня уже нужно поднимать народ и искать правду на Майдане», - сказал Арбузов.

Он также отметил, что отрицательно относится к насилию.

«Я к насилию отношусь очень плохо, как и все общество к этому относится очень плохо», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.