Арбузов считает, что людям пока рано «искать правду» на Майдане
Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов считает, что на сегодняшний день до результатов расследования причин разгона акции в поддержку евроинтеграции на Майдане Независимости, рано выводить людей на акции протеста и «искать правду на Майдане».
Об этом он сказал в своем заявлении, показанном в эфире выпуска новостей на телеканале «1+1».
Арбузов отметил, что необходимо провести расследование с использованием фото- и видеоматериалов.
Если будут выявлены виновные, то они, подчеркнул Арбузов, будут наказаны.
«Если будут какие-то провинности, то люди будут наказаны. Это однозначно. Нужно успокоиться, подождать, разобраться и потом будет понятно, что произошло. Ничего не произошло, чего нельзя было бы вернуть. Я не считаю, что сегодня уже нужно поднимать народ и искать правду на Майдане», - сказал Арбузов.
Он также отметил, что отрицательно относится к насилию.
«Я к насилию отношусь очень плохо, как и все общество к этому относится очень плохо», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.