Опубликован список задержанных во время разгона Евромайдана

Народный депутат Андрей Шевченко, который ночью дежурил на Евромайдане, опубликовал в своем блоге имена людей, которые были задержаны после ночной акции "Беркута" на Майдане Незалежности. В списке - 34 фамилии.

Народный депутат уточняет, что не все из этих людей находятся под стражей. Тех, чьи фамилии обведены, уже отпустили.

Первая половина списка.

Вторая половина списка.

В списке есть и несколько госпитализированных. Причины госпитализации указаны.