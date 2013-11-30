Опубликован список задержанных во время разгона Евромайдана
10:31, 30 ноября 2013Политика
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В списке всего 34 человека.
Часть людей уже отпустили / Фото: Андрій Шевченко
Народный депутат Андрей Шевченко, который ночью дежурил на Евромайдане, опубликовал в своем блоге имена людей, которые были задержаны после ночной акции "Беркута" на Майдане Незалежности. В списке - 34 фамилии.
Народный депутат уточняет, что не все из этих людей находятся под стражей. Тех, чьи фамилии обведены, уже отпустили.
В списке есть и несколько госпитализированных. Причины госпитализации указаны.
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