Оппозиция выдвинет единого кандидата в первом туре выборов президента - Кличко
00:10, 30 ноября 2013Политика
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Оппозиция может выдвинуть единого кандидата не только во второй, но и в первый тур выборов президента Украины.
Оппозиция может выдвинуть единого кандидата не только во второй, но и в первый тур выборов президента
Об этом заявил лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко в эфире " Шустер LIVE", пишет Украинская правда.
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"Есть уверенность в том, что мы сможем объединить наши усилия. Более того, я уверен, что мы сможем выдвинуть единого кандидата не только во втором туре, о котором мы уже договорились, а уже в первом", - сказал он.
"И уверен, что новый президент, новое правительство сможет... Не сможет - а подпишет ассоциацию с ЕС. И украинцы станут жить по европейским стандартам. И это наша задача", - добавил Кличко.
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