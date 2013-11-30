Оппозиция выдвинет единого кандидата в первом туре выборов президента - Кличко

Об этом заявил лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко в эфире " Шустер LIVE", пишет Украинская правда.

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"Есть уверенность в том, что мы сможем объединить наши усилия. Более того, я уверен, что мы сможем выдвинуть единого кандидата не только во втором туре, о котором мы уже договорились, а уже в первом", - сказал он.

"И уверен, что новый президент, новое правительство сможет... Не сможет - а подпишет ассоциацию с ЕС. И украинцы станут жить по европейским стандартам. И это наша задача", - добавил Кличко.