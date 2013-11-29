Участников митинга ПР колоннами подводят к сцене на Европейской площади

Участников митинга на столичной Европейской площади, организованного Партией регионов, колоннами подводят к сцене.

Как передает корреспондент УНИАН, автомобили и общественной транспорт по Европейской площади не ездят, поскольку людей переводят через проезжую часть.

Как сообщал УНИАН, по данным милиции, в МВД 28 ноября поступила заявка от КГГА на проведение митинга Партии регионов на Европейской площади. В заявке не было указано количество людей, планирующих принять участие в митинге.

По информации издания “НикВести”, 28 ноября Партия регионов отправила из Николаева группу митингующих в Киев в противовес сторонникам подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, акция которых уже неделю проходит на Майдане Незалежности.

По информации журналистов, поездку курировал экс-депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Анатолий Семенков. Перевозка митингующих обеспечило ЧП ”Орион-Авто”, владельцем которого является депутат Николаевского городского совета от Партии регионов Валерий Буркун.

Как сообщало издание, вход в автобус осуществлялся по списку: сначала зачитывали фамилию - и человек заходил в автобус. В целом в Киев из Николаева в четверг отправилось более 500 человек, каждому из которых обещано 150 гривен в день. Некоторые из митингующих останутся в столице на два дня, сообщает издание.

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Кураторы автобусов, общаясь с корреспондентом ”НикВести”, сообщили, что они планируют провести акцию на Европейской площади в Киеве, где раньше собирались представители оппозиции.

В то же время одни участники поездки заявляли, что едут на экскурсию в Киево-Печерскую лавру, другие - что едут на Южный берег Крыма.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Вильнюсе в рамках второго дня саммита Восточного партнерства планировалось подписание соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

21 ноября правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС. В связи с этим решением, начиная с 21 ноября, в разных городах Украины и мира начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

На Майдане Незалежности в Киеве собралось более 1,5 тыс. сторонников евроинтеграции.