ГАИ не пускает студентов Тернополя в Киев

В Тернополе ночью 28 ноября инспекторы ГАИ не выпустили автобус, который вез студентов на Евромайдан в Киев.

Как рассказал корреспонденту УНИАН координатор тернопольского Евромайдана Василий Томчишин, как только автобус отправился с ул. Замковой, ему преградили дорогу два автомобиля ГАИ.

«Забрали у водителя документы. Сказали, чтобы приехал через полчаса в Госавтоинспекцию и забрал свои документы. При этом пригрозили, что если он осуществит несанкционированный рейс, то его ожидает штраф. Соответственно, водитель отказался везти наших активистов», – рассказал Томчишин.

При этом 20 людей, которые должны были ехать автобусом, таки попали в Киев, успев на поезд. В целом от Тернопольского Евромайдана в Киев вчера выехало 120 делегатов.

В областной ГАИ отвергают обвинение в запрещении водителям автобусов возить студентов в Киев.

«В соответствии с действующим законодательством по обеспечению дорожного движения, организаторы перевозки должны обратиться с заявкой об осуществлении нерегулярной перевозки и предоставить соответствующие документы. Однако никаких обращений от организаторов поездки в настоящее время не поступало», – сообщили УНИАН в Госавтоинспекции.

При этом подтвердили, что ночью действительно нарядом ДПС ГАИ на ул. Замковой был остановлен автобус.

«Документы на осуществление данной поездки у водителя отсутствовали, работники Госавтоинспекции сообщили ему о возможной административной ответственности за нарушение действующего законодательства. После чего водитель отказался от поездки. Если бы, в соответствии с законодательством, в ГАИ поступило обращение и водитель имел все необходимые согласования, никто бы не запрещал ему осуществлять перевозки студентов в Киев. А так организацию данной поездки можно расценивать как провокацию. Ведь ни один водитель, который имеет лицензию на право осуществлять пассажирские перевозки, не отправится в дорогу без соответствующих документов. А работники ГАИ как контролирующий орган в своих действиях руководствуются лишь требованиями действующего законодательства, какие-либо обвинения о запрещении выезда автобусов в Киев необоснованны», – прокомментировали инцидент в ГАИ.