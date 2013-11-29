Кожара подтвердил, что Украина поддалась давлению России - Бильдт

Об этом на своей Twitter-странице написал глава Министерства иностранных дел Швеции Карл Бильдт, сообщает Украинская правда.

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"Украинский глава МИД Кожара в наших дискуссиях подтверждает, что Украина подверглась суровому российскому экономическому давлению в решении отложить соглашение с ЕС", - сообщил он.

Напомним, Киев должен был подписать соглашение об ассоциации с ЕС на этом саммите, однако за считанные дни до его начала кабинет министров принял решение приостановить подготовку подписания, мотивировав это необходимостью урегулировать вопросы торгово-экономических отношений с Россией, которые оказались под угрозой серьезных осложнений из-за возможного создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Представители Евросоюза за последние дни не раз выражали надежду, что Украина изменит свое решение относительно подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В четверг в Вильнюсе еврокомиссар Штефан Фюле подтвердил, что "предложение по-прежнему на столе. Соглашение об ассоциации готово к подписанию, как только того захочет Украина".

Первый вице-премьер украинского правительства Сергей Арбузов в четверг в Вильнюсе заявил, что Украина не свернет с пути евроинтеграции, и этот вопрос будет обсуждаться далее, чтобы учесть все риски и предотвратить возможные негативные последствия.