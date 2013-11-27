Президент Европарламента разочарован "сделанным под давлением" отказом Украины и Армении от ассоциации

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европарламента.

"Восточное партнерство - это важный проект, который сближает ЕС и его восточных соседей ради блага их граждан", - считает Шульц.

По его мнению, саммит в Вильнюсе является "важным шагом в данном процессе".

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"Я поздравляю Молдову и Грузию с запланированным парафированием Соглашения об ассоциации с ЕС. Однако я глубоко разочарован, что Украина и Армения отказались от планов подписать Соглашение об ассоциации на саммите. Особенно обидно, что решение этих стран пересмотреть их выбор было принято под внешним давлением. Мы должны заявить четко и громко, что экономическое и политическое давление России против наших соседей просто неприемлемо", - заявил Шульц.

Напоследок президент ЕП отметил, что "двери ассоциации с ЕС остаются открытыми" и Европа никогда не откажет народам региона в их "европейских надеждах".