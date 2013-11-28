Студенты рассказали о своем отношении к ассоциации Украины с ЕС

Об этом они заявили во время марафона «Европейское время», который стартовал на Первом Национальном канале в четверг, 28 ноября, в день открытия Вильнюсского саммита.

Так, во время прямых включений из таких городов, как Днепропетровск, Харьков, Львов, Одесса и Киев, все студенты поддержали европейский вектор интеграции Украины. При этом они отметили существование серьезных экономических рисков для нашей страны.

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В частности, по словам вице-президента одесской Правозащитной молодежной организации Антона Муравенко, чтобы Украина получила максимальный экономический и социальный эффект от подписания Соглашения с Евросоюзом, все экономические риски должны быть глубоко проанализированы.

«Взвешенный подход правительства и грамотная оценка ситуации позволит нам в ближайшее время оценить все риски и все преимущества и принять более взвешенное решение, которое, безусловно, будет на пользу нашей страны», - считает он.

Сообщается, что одесские студенты спокойно воспринимают ситуацию, которая сложилась в Украине, и не настроены принимать участие в любых массовых акциях, в том числе политических. Такого же мнения придерживается и студенты в Днепропетровске, которые также хотят в Европу, но не участвуют в митингах.

По словам студента Киевского национального университета, Андрея Шетюка, прежде чем подписывать Соглашение, необходимо провести модернизацию всего экономического комплекса нашей страны.

Представители харьковских вузов также призвали всех политиков и граждан Украины почитать Соглашение об ассоциации с ЕС, «а не просто бежать наперегонки, как в спорте».

Как заметила студентка со Львова, проявление европейских принципов, как раз и заключается в том, чтобы прислушиваться к мнению всех слоев общества и не навязывать едино правильную точку зрения.

По мнению учасников марафона, на сегодняшний день категорически нельзя переводить вопрос европейского вектора страны исключительно в политическую плоскость, а именно это пытаются сделать представители определенных политических сил.