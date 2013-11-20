В случае провала в Вильнюсе подписание Соглашения с ЕС затянется на годы - президент Литвы

Как сообщает польское информационное агентство РАР, об этом Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала в интервью «Франс Пресс».

«Евросоюз готов начать разговоры с Международным валютным фондом по вопросу кредита для помощи украинской экономике. Европа готова противостоять натиску третьих стран", - сказала Президент Литвы, которая сейчас председательствует в ЕС.

По словам Грибаускайте, давление России на Украину «вредит имиджу» россиян и производит "эффект, противоположный желаемому".

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Она назвала равно ответственными за решение дела экс-премьера Юлии Тимошенко как Президента Украины Виктора Януковича, так и представителей оппозиции.

Грибаускайте заявила, что срыв подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе может привести к «длительной паузе в отношениях Украины с ЕС». По ее словам, нет гарантий, что данный документ может быть подписан «через год или два».