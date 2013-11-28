Петиция с требованием санкций против украинских властей собрала более 45,5 тыс. голосов за двое суток

Под петицией в Администрацию Президента США с требованием ввести персональные финансовые санкции против Президента Украины Виктора Януковича и членов украинского правительства подписалось уже 45 691 тыс. человек.

Под петицией можно поставить подпись, зарегистрировавшись на сайте Белого дома.

Петиция была опубликована 26 ноября на сайте Администрации Президента США.

Белый дом рассмотрит петицию, если она наберет 100 тыс. голосов за 30 дней.

Справка УНИАН. 21 ноября, когда правительство Украины приняло распоряжение о приостановлении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Украине начались массовые акции протеста и митинги.

В Киеве стихийные общественные акции возникли на Майдане Незалежности и на Европейской площади. 26 ноября вечером два Евромайдана объединились на Майдане Незалежности.