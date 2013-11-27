В США призывают ввести санкции против Януковича и действующей власти в Украине

Петиция с требованием ввести санкции против президента Украины Виктора Януковича появилась на сайте Белого дома во вторник и к настоящему времени собрала 633 подписи, сообщает РИА Новости.

Авторы обращения недовольны тем, что правительство Украины решило 21 ноября приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. "Мы не можем согласиться с тем, что президент Украины Виктор Янукович и его правительство отказывают украинскому народу в праве сблизиться с западной цивилизацией", - заявляют авторы.

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Они требуют от США ввести санкции против лично Януковича и членов его кабинета министров, включая запрет на въезд в США и ЕС, а также замораживание банковских счетов связанных с ними компаний.

Если петиция наберет 100 тысяч голосов за 30 дней, она поступит на рассмотрение Белого дома для составления официального ответа. Администрация США не обязана отвечать на такие петиции и не всегда это делает: так, обращение с требованием помиловать бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена, распространившего информацию о программах слежки американских спецслужб, собрало 140 тысяч подписей и уже пять месяцев остается без ответа.