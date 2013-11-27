В центре Житомира продолжается митинг в поддержку евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на площади присутствует около 1,5 тыс. человек. Участники митинга скандируют «Украина – это Европа!» и отмечают, что акция является неполитической.

Ни одного партийного флага на Площади Королёва нет. В то же время на митинге активисты подняли над Житомирским городским советом флаг Евросоюза.

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Перед участниками митинга выступили активисты житомирского Евромайдана, которые призвали житомирян поддержать европейский выбор.

Сейчас на митинг прибыл мэр Житомира Владимир Дебой.

Он сообщил, что исполнительный комитет Житомирского городского совета разрешил сегодняшнюю акцию на площади Королёва (УНИАН: предыдущую акцию участников житомирского Евромайдана "Я выбираю ЕС" суд вчера запретил).