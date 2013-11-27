Эксперт назвал суммы, которые могут платить "титушкам"

Об этом в эфире Радио Свобода заявил народный депутат, генерал-лейтенант милиции Виталий Ярема.

«Я даже знаю суммы, от 200 до 500 гривен в день они получают. Как правило, это люди, которые занимаются спортивными единоборствами, физически крепкие. Они готовы нанести митингующим телесные повреждения. Они выступают, как провокаторы, чтобы спровоцировать людей против милиции. А потом во время этих потасовок вступает в действие милиция и задерживает митингующих, а не этих "титушок". Это чрезвычайно опасно», - отметил Ярема.

По теме: Неизвестные разгромили Евромайдан в Днепропетровске

При провокациях Виталий Ярема советует снимать все на видео, фотографировать и обращаться в милицию. «Они боятся публичности. Как правило, они в капюшонах, прячут свои лица, поэтому их нужно максимально фиксировать», - говорит Ярема.

Как сообщает издание, в ночь с воскресенья на понедельник под Кабмином произошли столкновения между митингующими и сотрудниками «Беркута», был применен перцовый газ. С видео видно, что возле кордона милиции стояли люди, которые атаковали митингующих, а потом скрывались за «Беркут».