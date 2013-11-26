Азаров: украинцы поддерживают решение правительства относительно соглашения об ассоциации с ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Азаров заявил на собрании Европейской бизнес ассоциации.

«На мою страницу в Фейсбуке за последние дни поступает огромный уровень поддержки нашего решения. Люди пишут: вы приняли мудрое, тяжелое, но правильное решение, и мы вас поддерживаем», - отметил Азаров.

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Премьер-министр назвал решение о продолжении подготовки подписания Соглашения об ассоциации с ЕС тактическим, и отметил, что стратегический курс Украины, направленный на евроинтеграцию, остается неизменным.

«В сложившейся ситуации это был единственно правильный выход. Это чрезвычайно сложное решение, но оно является тактическим, и не изменяет стратегического курса Украины относительно европейской интеграции Украины», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. После этого в Украине начались массовые акции протеста и митинги.