Евросоюз должен представить новое предложение для Украины - евродепутат

Европейский Союз должен переосмыслить и представить украинской власти новое предложение поддержки украинской экономики в условиях угрозы утраты российского рынка из-за подписания Соглашения об ассоциации.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве сегодня высказал глава делегации Европейского парламента по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль.

”Я убежден, что предложение Европейского Союза должно быть еще раз переосмыслено и по-новому сформировано”, - сказал он.

Депутат, который представляет Польшу в Европарламенте, назвал ”слишком важным” политический розыгрыш, связанный с Украиной, чтобы отнестись к нему легкомысленно.

Собеседник агентства отметил, что считает до сих пор возможным подписание Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите ”Восточного партнерства” в Вильнюсе, который состоится 28-29 ноября.

По его словам, судьба этого документа будет зависеть от Президента Украины Виктора Януковича, в руках которого сконцентрированы все необходимые инструменты воздействия.

”Виктор Янукович в своем политическом опыте не раз показывал, что способен на это”, - сказал политик, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что Президент может все ”переиграть” на этой неделе.

Коваль также раскритиковал украинское правительство, которое в конце прошлой недели объявило о приостановке подготовки к подписанию ассоциации с ЕС, и остро критиковал европейцев за недостаточную поддержку.

Коваль не исключил, что это могло быть элементом политической игры, отметив, что она оказалась ”слишком острой и вредной” для переговоров Украины и ЕС.

Евродепутат сказал, что Янукович может все же подписать соглашение, желая заработать политические дивиденды, отметив, что повлиять на это решение также могут уличные протесты в поддержку европейской интеграции Украины, которые уже несколько дней продолжаются во многих украинских городах и за рубежом.