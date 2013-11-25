В Одессе начался запрещенный судом митинг (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника собралось более 200 человек.

Люди по очереди выступают с заявлениями в поддержку вступления Украины в Европейский Союз.

Возле памятника также открыта уличная приемная руководителя фракции «Фронт змiн» в Одесском городском совете Александра Остапенко.

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Участники акции не используют усилительную аппаратуру. На митинге также выступила одесская группа «Друже музика».

Возле митингующих дежурят более 20 сотрудников милиции. Пока они не мешают проводить акцию.

Рядом, возле памятника Дюку, рабочие устанавливают Девятисвечник, символизирующий иудейский праздник Хануку (установка данного символа проводится традиционно на этом месте уже на протяжении нескольких лет - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 ноября в Одессе Окружной административный суд запретил проведение митингов почти во всем городе с 25 ноября по 31 декабря включительно. Сегодня около 5.15 в Одессе разогнали Евромайдан.