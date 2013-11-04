Украина обязательно подпишет соглашение с ЕС - грузинский министр

«Хочу выразить уверенность и надежду на то, что Украина обязательно подпишет Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Это исторический момент и для Украины, и для Грузии, и для ЕС», - сказал он в эфире «5 канала», сообщает Украинская правда.

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«Мы убеждены в том, что мы подпишем в следующем году то же самое соглашение. Это еще более ускорит нашу интеграцию в Европейский Союз», - сказал министр.

При этом Петриашвили уточнил, что интеграция Грузии в ЕС – «не предвыборная кампания, а воля грузинского народа - более 80% населения поддерживают евроинтеграцию».

Как известно, Киев рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в конце ноября текущего года. Помешать этому может вопрос освобождения Юлии Тимошенко.