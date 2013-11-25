МВД просит активистов Евромайдана не провоцировать "Беркут" и не устраивать беспорядков

Представитель столичной милиции заявляет, что в результате попытки штурма здания Кабинета министров Украины пострадали, как минимум, двое сотрудников милиции, но никто задержан не был. Открыто уголовное производство в связи с попытками сторонников евроинтеграции штурмовать здание Кабмина.

Милиция на законных основаниях применила слезоточивый газ против участников акции в поддержку евроинтеграции Украины, которые пытались прорваться в здание правительства, утверждают в МВД.

«Но это применение газа было немассовым, а только в отношении отдельных лиц в ответ на применение ими слезоточивого газа и в связи с их агрессивными действиями» , - отметили в МВД, добавив, что сейчас информации о задержанных или пострадавших нет.

Правоохранители призывают участников акций в Киеве не поддаваться на провокации и напоминают об ответственности за нарушение отечественного законодательства.

Также в столичном главке милиции напомнили, что правоохранители готовы снести любой палаточный городок, если на него пожалуются госисполнители или коммунальные службы.

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В ГАИ также напомнили, что никаких распоряжений в региональные подразделения относительно задержки движения автобусов не поступало.

После вчерашних событий около здания кабинета министров открыты два уголовных производства. Как пояснили в милиции, дела открыты по поводу повреждения митингующими шлагбаума у здания правительства, и нанесения телесных повреждений правоохранителям, против которых применили слезоточивый газ и в которых бросали булыжниками с мостовой.

При этом в МВД заявили, что использование их сотрудниками спецсредств, в частности слезоточивого газа было ответом на агрессию митингующих.

Как сообщал УНИАН, вчера во время акций возле Кабмина со стороны протестующих полетел зажженный файер, а молодые с полузакрытыми лицами использовали газовые баллончики. Пострадали двое правоохранителей. Организаторы митинга считают - это дело рук провокаторов. Милиция склонна винить в агрессии оппозицию. Оперативникам уже удалось установить имена, сейчас их ищут.

Валерий Коряк, начальник ГУ МВД Украины в Киеве объяснил, что милиция выполняя требования ст.14 закона «О милиции» использовала один или два раза спецсредство «Терен 4М».

«Нам это разрешено когда есть опасность гражданам или непосредственно работнику милиции. Использование шашек и слезоточивого газа со стороны митингующих это не что иное как провокация. Это провокация чтобы милиция применила силу и спровоцирование массовой драки», - заявил он.