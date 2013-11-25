Евромайдан в Варшаве собрал более тысячи человек

Акция началась в 13:00 возле посольства Украины в Республике Польша. Первыми пришли студенты с плакатами, которые рисовали самостоятельно всю ночь накануне Варшавского Евромайдана, сообщает Gazeta.ua.

"Мне кажется, сегодня - решающий день, - говорит 18-летняя студентка Екатерина Кучмина, которая живет и учится в Польше. - У нас был шанс подписать ассоциацию с ЕС и был шанс на какое-то будущее и развитие. И если просто так это оставить, то в этом ничего не будет".

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В 13:30 организаторы зачитали текст Обращения к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Украины, Министру иностранных дел Украины, в котором выразили возмущение прекращением подготовки заключения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Присутствующие поддержали текст Обращения громкими аплодисментами и возгласами.

Организаторы призвали участников митинга ставить свои подписи на специально приготовленных подписных листах. Между тем на импровизированной сцене звучали выступления. На митинге выступили польские парламентарии, поддержали стремление митингующих подписать Соглашение с ЕС.

"Перед подписанием Соглашения переговоры проведены, большинство условий - выполнено, все важнейшие политические силы Украины поддержали Соглашение. - Говорит Марчин Шьвенчиски, 66 лет, депутат Польского Сейма. - И за несколько дней до подписания Украиной подверглась энергетическому, торговому давлению. Апеллируем к власти Украины, чтобы не поддалась этому шантажу!"

Организаторы предоставили слово также российской оппозиции. Перед украинцами выступила представитель партии "5 декабря", возникшей после протестных акций в Москве.

"Это не русский народ выступает против евроинтеграции Украины, - сказала женщина. - Это Путинский режим выступает против этого. И русский народ, и российская оппозиция поддерживает украинский народ в их движении в Европу, поскольку мы, Россия, также хотим сделать это движение".

К микрофону пригласили также польского политолога, украинских ученых-социологов, которые живут и работают в Польше. С вдохновенным выступлением обратился к присутствующим Максим Морозюк, 29 лет, физиотерапевт с высшим образованием, работающий в Варшаве на стройке. Парень описал упадок, в котором живет современная Украина и призвал всех присутствующих к действиям, которые вывели бы страну на европейский путь развития.

Под обращением поставили свои подписи 636 митингующих.

"Мы сначала думали на 100-200 человек подписных листов распечатать, - говорит организатор митинга. - Но я на всякий случай распечатала - на 618 человек. И тех не хватило!

Текст обращения и подписные листы приняла Юлия Бородий, пресс-секретарь Посольства Украины в Польше. От имени украинских дипломатов, работающих в Польше, она поблагодарила всех, кто пришел принять участие в митинге и приняла обращение с подписями.

Около 16 часов организаторы объявили, что митинг под Посольством будет происходить до 29 ноября ежедневно.

Как сообщал УНИАН, Украинцы по всему миру собираются выйти на улицы в знак протеста против свертывания евроинтеграции Украины. Акции протеста запланированы в городах Италии, Великобритании, Германии, Польши, США.