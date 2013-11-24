В Днепропетровске организован бессрочный Евромайдан

Об этом УНИАН сообщил представитель местного оргкомитета акции «Я выбираю ЕС» Никита Проданец.

По его словам, после акции в поддержку подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в которой в воскресенье приняли участие более 300 жителей областного центра, на плошади продолжается сбор подписей «за евроинтеграцию».

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Также на Европейской площади развернут баннер «Президенту - импичмент», развешаны плакаты «Наше будущее - Европа», «Вперед, в Брюссель», «Прочь от деспотической Москвы» и тому подобное.

На Евромайдани развеваются флаг ЕС и Государственный флаг Украины.

По словам Проданца, в понедельник здесь планируется установить палатки без партийной символики, а ночью на Евромайдане будут дежурить активисты общественных организаций.

«Во время акции сегодня мы собрали более 8 тыс грн пожертвований, на которые закупим палатки», - сообщил Проданец.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство приняло решение о приостановлении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации. После этого во многих городах начались акции протеста.